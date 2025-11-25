Raspadori | A Napoli ho vissuto anni incredibili ma l’Atletico Madrid è un ulteriore step un top club mondiale

Ilnapolista.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani sera si gioca Atletico Madrid-Inter di Champions League e Repubblica intervista Raspadori. Lo fa con Marco Juric. «Anche se il tempo è limitato devi essere pronto». È la frase che Giacomo Raspadori usa per descrivere il suo momento all’Atletico Madrid. Dieci presenze, 276 minuti totali, un gol in Champions contro l’Eintracht. Domenica scorsa qualcosa si è mosso, una palla messa dentro da sinistra e deviata nella propria porta da Duarte del Getafe: «È stata una grande emozione, ma era un cross»,  ammette sorridendo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

raspadori a napoli ho vissuto anni incredibili ma l8217atletico madrid 232 un ulteriore step un top club mondiale

© Ilnapolista.it - Raspadori: «A Napoli ho vissuto anni incredibili, ma l’Atletico Madrid è un ulteriore step, un top club mondiale»

Scopri altri approfondimenti

raspadori napoli ho vissutoPagina 1 | Raspadori dice tutto: "Con l’Inter sarà tosta". Poi fa una confessione sulla Coppa Davis... - Campione d’Italia con il Napoli nel 2023 e nel 2025, campione d'Europa con l' ... Secondo corrieredellosport.it

raspadori napoli ho vissutoRaspadori: “Inter avversario importante, noi vogliamo vincere. Dopo il derby…” - Intervistato dal Corriere dello Sport, l'attaccante dell'Atletico Madrid presenta la gara di Champions contro l'Inter ... Si legge su fcinter1908.it

raspadori napoli ho vissutoRaspadori: “Contro l’Inter sarà la mia occasione, all’Atletico sono al top” - L’ex attaccante del Napoli sfida i nerazzurri in Champions: “Simeone è come Conte, ti insegna a non mollare di un centimetro” ... repubblica.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Raspadori Napoli Ho Vissuto