Raspadori | A Napoli ho vissuto anni incredibili ma l’Atletico Madrid è un ulteriore step un top club mondiale
Domani sera si gioca Atletico Madrid-Inter di Champions League e Repubblica intervista Raspadori. Lo fa con Marco Juric. «Anche se il tempo è limitato devi essere pronto». È la frase che Giacomo Raspadori usa per descrivere il suo momento all’Atletico Madrid. Dieci presenze, 276 minuti totali, un gol in Champions contro l’Eintracht. Domenica scorsa qualcosa si è mosso, una palla messa dentro da sinistra e deviata nella propria porta da Duarte del Getafe: «È stata una grande emozione, ma era un cross», ammette sorridendo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
