Raspadori in un’intervista al ‘Corriere dello Sport’ si è proiettato sulla sfida del suo Atletico Madrid contro l’Inter. Ecco cosa ha detto Intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, Raspadori ha parlato della sfida del suo Atletico Madrid contro l’Inter. FELICE A MADRID, ANCHE SE GIOCO POCO? – «Sì. Ma sono ambizioso, molto: lavoro e vado . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Raspadori: «A Madrid sto bene. Resto molto ambizioso. La sfida contro l’Inter? Loro sono molto forti, ma…”