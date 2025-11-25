Raspadori | A Madrid sto bene Resto molto ambizioso La sfida contro l’Inter? Loro sono molto forti ma…
Raspadori in un’intervista al ‘Corriere dello Sport’ si è proiettato sulla sfida del suo Atletico Madrid contro l’Inter. Ecco cosa ha detto Intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, Raspadori ha parlato della sfida del suo Atletico Madrid contro l’Inter. FELICE A MADRID, ANCHE SE GIOCO POCO? – «Sì. Ma sono ambizioso, molto: lavoro e vado . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Raspadori: «A Napoli ho vissuto anni incredibili, ma l’Atletico Madrid è un ulteriore step, un top club mondiale» Intervista a Repubblica: «Conte e Simeone sono due grandi lavoratori che non transigono sul sacrificio, sul non mollare un centimetro anche in alle - facebook.com Vai su Facebook
La sua giocata sblocca e Getafe-Atlético Madrid 0-1 #Raspadori #LaLiga #DAZN Vai su X
Raspadori: “Inter avversario importante, noi vogliamo vincere. Dopo il derby…” - Intervistato dal Corriere dello Sport, l'attaccante dell'Atletico Madrid presenta la gara di Champions contro l'Inter ... Riporta fcinter1908.it
Raspadori: "De Zerbi mi voleva più della Roma, mai avrei immaginato l'Atletico Madrid. Juventus meritata per Spalletti" - L'attaccante italiano ex Napoli, passato da Conte a Simeone, sfida l'Inter in Champions League. Segnala msn.com
Pagina 1 | Raspadori dice tutto: "Con l’Inter sarà tosta". Poi fa una confessione sulla Coppa Davis... - Campione d’Italia con il Napoli nel 2023 e nel 2025, campione d'Europa con l' ... Da corrieredellosport.it