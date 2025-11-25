Rasha contro l’ex fidanzato al Grande Fratello | Persona super tossica ha cercato di spezzarmi

Bollicinevip.com | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rasha scopre cosa ha detto di lei l’ex fidanzato e sbotta al Grande Fratello, è un fiume in piena contro di lui. Ieri sera al  Grande Fratello  Simona Ventura ha messo al corrente  Rasha Younes   in merito all’intervista rilasciata dal suo ex fidanzxato, Manuel Milano. L’uomo ha utilizzato parole molto dure contro di lei, subito smentite dalla gieffina che lo ha prontamente attaccato in diretta dicendo: “ Persona super tossica con uno stile di vita da cui ho sempre preso le distanze. Quando voleva comprarmi con orologi e altro glieli ho sempre lanciati dietro”. Tra le varie cose la gieffina ha detto: “In qualsiasi modo ha sempre cercato di spezzarmi, v oleva avere il controllo su di me. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

rasha contro l8217ex fidanzato al grande fratello persona super tossica ha cercato di spezzarmi

© Bollicinevip.com - Rasha contro l’ex fidanzato al Grande Fratello: “Persona super tossica, ha cercato di spezzarmi”

Leggi anche questi approfondimenti

rasha contro l8217ex fidanzatoRasha Younes replica all’ex fidanzato Manuel: “Schifoso, mi ha messo le mani addosso”/ Rivelazioni choc al GF - Rasha Younes ha scoperto le dichiarazioni dell'ex fidanzato Manuel Milano e ha replicato duramente in diretta al Grande Fratello 2025 ... Secondo ilsussidiario.net

rasha contro l8217ex fidanzatoOmer Elomari attacca l’ex fidanzato di Rasha Younes: “Il cagnolino è lui, poverino!”/ Dura replica al GF - Omer Elomari risponde a Manuel Milano, l'ex fidanzato di Rasha, in diretta al Grande Fratello 2025 dopo le sue forti dichiarazioni in un'intervista ... Si legge su ilsussidiario.net

rasha contro l8217ex fidanzatoGrande Fratello, Rasha risponde all'ex fidanzato Manuel - Dopo le dichiarazioni che aveva fatto l'ex fidanzato Manuel, Rasha risponde durante la puntata del Grande Fratello di lunedì 24 novembre ... Riporta today.it

Cerca Video su questo argomento: Rasha Contro L8217ex Fidanzato