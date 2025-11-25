Rasha contro l’ex fidanzato al Grande Fratello | Persona super tossica ha cercato di spezzarmi

Rasha scopre cosa ha detto di lei l’ex fidanzato e sbotta al Grande Fratello, è un fiume in piena contro di lui. Ieri sera al Grande Fratello Simona Ventura ha messo al corrente Rasha Younes in merito all’intervista rilasciata dal suo ex fidanzxato, Manuel Milano. L’uomo ha utilizzato parole molto dure contro di lei, subito smentite dalla gieffina che lo ha prontamente attaccato in diretta dicendo: “ Persona super tossica con uno stile di vita da cui ho sempre preso le distanze. Quando voleva comprarmi con orologi e altro glieli ho sempre lanciati dietro”. Tra le varie cose la gieffina ha detto: “In qualsiasi modo ha sempre cercato di spezzarmi, v oleva avere il controllo su di me. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

