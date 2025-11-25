La sovrana ha preso parte alla prima edizione del Franca Fund Gala, una serata di beneficenza in ricordo di Franca Sozzani, tenutasi al Museum of Islamic Art di Doha. Per l'occasione ha sfoderato un look regale, capace di condensare guizzi occidentali e mediorientali. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Rania di Giordania, la sua gonna «celestiale» la incorona regina di charme