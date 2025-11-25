Rania di Giordania la sua gonna celestiale la incorona regina di charme
La sovrana ha preso parte alla prima edizione del Franca Fund Gala, una serata di beneficenza in ricordo di Franca Sozzani, tenutasi al Museum of Islamic Art di Doha. Per l'occasione ha sfoderato un look regale, capace di condensare guizzi occidentali e mediorientali. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Ieri la Regina Rania di Giordania era in Qatar dove ha partecipato al gala inaugurale del Franca Fund istituito in memoria del direttore di Vogue Italia Anna Wintour. La sceicca Al-Mayassa Al Thani era tra gli ospiti di questo evento benefico a sostegno della ric Vai su X
LA REGINA A SORPRESA! A Doha arriva la regina Rania di Giordania in occasione del gala Franca Fund in onore di Franca Sozzani! @queenrania #queenrania #franzasozzani #francafund #doha #lepiuaffascinantidimilano #annawintour @francescocarroz - facebook.com Vai su Facebook
Rania di Giordania divina per il gala: il look da Mille e una notte in seta lucida - Un look luminoso, una serata speciale e l’eleganza che solo Rania sa regalare. Segnala iodonna.it
Rania di Giordania splendida al gala benefico con un look in seta lucida dall'accostamento di colori audace: magnifica - Rania di Giordania splendida al gala benefico con un look in seta lucida dall’accostamento di colori audace: magnifica. Scrive dilei.it
Rania di Giordania, giacca Fendi esclusiva da 2.400 euro e gonna seducente - Rania di Giordania ha affascinato la platea dell’One Young World Summit di Montreal, Canada, non solo con il suo importante discorso ma anche con il suo sofisticato look, firmato Fendi, con tanto di ... Secondo dilei.it