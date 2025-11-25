RAI1 VUOLE CHIUDERE IL PARADISO DELLE SIGNORE? LA NUOVA DECISIONE FA TEMERE

“Il Paradiso delle Signore” non trova pace. La soap del pomeriggio di Rai1 è stritolata in una tenaglia tra dirigenti che non capiscono come si tratta una soap e il Tg1 che non cede di un millimetro. Ieri pomeriggio la puntata del Paradiso è saltata per lasciare spazio ad un inutile speciale del Tg1 sulle elezioni regionali che ha interrotto l’ultimo saluto ad Ornella Vanoni per fornire dati usciti ovunque da 1 ora. Poteva seguire tutto il Tg3 e invece no. Il Tg1 non può non avere un suo spazio anche se fa passare la curva degli ascolti dal 22% al 10% di share in pochi minuti per capire l’alto interesse per l’appuntamento politico. 🔗 Leggi su Bubinoblog

