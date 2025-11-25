RAI1 VUOLE CHIUDERE IL PARADISO DELLE SIGNORE? LA NUOVA DECISIONE FA TEMERE

“Il Paradiso delle Signore” non trova pace. La soap del pomeriggio di Rai1 è stritolata in una tenaglia tra dirigenti che non capiscono come si tratta una soap e il Tg1 che non cede di un millimetro. Ieri pomeriggio la puntata del Paradiso è saltata per lasciare spazio ad un inutile speciale del Tg1 sulle elezioni regionali che ha interrotto l’ultimo saluto ad Ornella Vanoni per fornire dati usciti ovunque da 1 ora. Poteva seguire tutto il Tg3 e invece no. Il Tg1 non può non avere un suo spazio anche se fa passare la curva degli ascolti dal 22% al 10% di share in pochi minuti per capire l’alto interesse per l’appuntamento politico. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - RAI1 VUOLE CHIUDERE IL PARADISO DELLE SIGNORE? LA NUOVA DECISIONE FA TEMERE

Ornella Vanoni, ospite su Rai1 di Francesco Gabbani a “Ci vuole un fiore”, legge un passo sulle Api dalle Georgiche di Virgilio. Grazie Ornella per averci fatto volare con la tua splendida voce! Vai su X

«Marcello, dopo aver preso le distanze da Adelaide, vuole vivere pienamente la sua storia d’amore con Rosa, arrivando addirittura a chiederle di sposarlo. » Dal 24 novembre 2025, Rai1 cambia programma: "La Volta Buona" con Caterina Balivo dovrà lasciar - facebook.com Vai su Facebook

Il Paradiso delle Signore recupera, quando va in onda la doppia puntata della soap di Rai1 - Venerdì 28 novembre andranno in onda due puntate della soap di Rai1 e il programma di Caterina Balivo terminerà ... Scrive fanpage.it

Il Paradiso delle Signore, salta la puntata di oggi 24 novembre: perché Rai 1 cancella la soap - Cambio di programmazione per la rete ammiraglia il cui palinsesto del pomeriggio vedrà variazioni e cancellazioni: ecco perché e tutti i dettagli. Lo riporta libero.it

Rai1 cambia programmazione per i funerali di Stato: i nuovi orari di Il Paradiso delle Signore e La Vita in Diretta - Domani, venerdì 17 ottobre, Il Paradiso delle Signore e La Vita in Diretta cambiano orario di messa in onda: il TG1, dalle 15. Si legge su fanpage.it