RAI1 | CARLO CONTI ELENCA I SUOI EREDI A SANREMO CON UNA DOVEROSA PREMESSA

Carlo Conti si prepara al Festival di Sanremo 2026, atteso su Rai1 a fine febbraio, e parla dei possibili eredi visto che questa dovrebbe essere la sua ultima edizione. Intervenuto all’evento Vanity Fair Stories, il direttore artistico e conduttore dell’evento televisivo più amato e seguito dagli italiani ha intanto parlato del prossimo Festival. “Sarà doveroso dedicare tutto il Festival a Pippo Baudo, un maestro per tutti noi. Ci saranno una trentina di canzoni e il DopoFestival sarà in mano a Nicola Savino”, annuncia. Le canzoni saranno svelate domenica 30 novembre nel Tg1 delle 13.30, una settimana dopo la data prevista per lasciare tutto lo spazio mediatico al ricordo di Ornella Vanoni. 🔗 Leggi su Bubinoblog

