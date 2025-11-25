RAC Rally – Pryce perfetto nel rally più duro d’Europa

Gelo, neve e 505 km di prove speciali: il gallese conquista il Roger Albert Clark 2025. Bene gli italiani. L’edizione 2025 del Roger Albert Clark Rally sarà ricordata come una delle più dure di sempre, complicata da neve, ghiaccio e condizioni limite che hanno costretto gli organizzatori a cancellare quasi ottanta chilometri di prove. In . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

