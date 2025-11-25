Questo non è amore | la polizia in Cattedrale per la Giornata internazionale contro la violenza di genere

25 nov 2025

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la polizia ha rinnovato il proprio impegno con la campagna permanente “.questo Non è amore”, promossa dalla Direzione Centrale Anticrimine e attiva ormai da diversi anni su tutto il territorio nazionale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

