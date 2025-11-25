Questo non è amore | la campagna della Polizia di Stato incontra i cittadini
Tarantini Time Quotidiano Questa mattina, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza di genere, nel solco della campagna permanente della Polizia di Stato contro la violenza di genere “ Questo non è amore ”, la Questura di Taranto, in collaborazione con la Fondazione Conad ETS, è stata presente presso il Centro Commerciale “Porte dello Jonio” di Taranto. Una location che rappresenta un abituale luogo di aggregazione, soprattutto per le donne che all’interno della galleria trovano numerosi punti di ritrovo per socializzare, rendendo così più agevole la divulgazione della campagna di sensibilizzazione “ Questo non è amore ”. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Torna la campagna della Polizia di Stato “Questo non è amore”, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Polizia di Stato - facebook.com Vai su Facebook
Polizia, prosegue l’impegno nella campagna “Questo non è amore” Vai su X
Eicma con That's Amore lancia la sua campagna 2025 - Quella per le due ruote è una passione viscerale ed Eicma la celebra nella sua campagna pubblicitaria 2025, dal titolo That's Amore. Da ansa.it
La campagna 'Vince l'Amore' arriva nelle aule umbre - La Giunta regionale dell'Umbria ha dato il via libera alla campagna di sensibilizzazione "Vince l'Amore- Riporta ansa.it