Tarantini Time Quotidiano Questa mattina, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza di genere, nel solco della campagna permanente della Polizia di Stato contro la violenza di genere “ Questo non è amore ”, la Questura di Taranto, in collaborazione con la Fondazione Conad ETS, è stata presente presso il Centro Commerciale “Porte dello Jonio” di Taranto. Una location che rappresenta un abituale luogo di aggregazione, soprattutto per le donne che all’interno della galleria trovano numerosi punti di ritrovo per socializzare, rendendo così più agevole la divulgazione della campagna di sensibilizzazione “ Questo non è amore ”. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - “Questo non è amore”: la campagna della Polizia di Stato incontra i cittadini