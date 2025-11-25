Questo non è amore la campagna della polizia contro la violenza sulle donne

25 nov 2025

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, la Polizia di Stato rafforza la propria presenza sul territorio attraverso la campagna permanente “.questo Non è amore”, promossa dalla Direzione centrale anticrimine. L’iniziativa. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

