Quello che le donne oggi dicono | Editoriale

Ogni aiuto è apprezzato, in questa rivoluzione culturale che non possiamo fare da sole: anche perché, e i maschi femministi lo sanno, sono essenzialmente loro il problema. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Quello che le donne oggi dicono | Editoriale

Leggi anche questi approfondimenti

NO alla violenza sulle DONNE. Sempre. Oggi, nella Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne, ricordiamo che ogni forma di abuso – fisico, psicologico, economico o digitale – è inaccettabile. #StopViolenza #25novembre #NoAllaViolenzaSulleDon - facebook.com Vai su Facebook

Unica cosa che conta oggi è dire NO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE Daje Roma…passo dopo passo! #UnRossoAllaViolenza #CremoneseRoma #SerieA #AsRoma Vai su X

Quello che le donne oggi dicono | Editoriale - Ogni aiuto è apprezzato, in questa rivoluzione culturale che non possiamo fare da sole: anche perché, e i maschi femministi lo sanno, sono essenzialmente loro ... ilsecoloxix.it scrive