Quelle 500 rose viola che stamattina sono sbocciate nel prato monzese

Sono sbocciate stamattina, nel prato di San Fruttuoso. Sono 500 le rose viola che abbelliscono quell’angolo della città. Rose speciali perché sono state fatte all’uncinetto da 50 donne che in questo modo hanno voluto dare il proprio contributo alla Giornata internazionale per l’eliminazione della. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

