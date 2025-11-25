Quel fango su Caivano è solo un favore ai boss
Sporcare col sospetto dell'amichettismo qualsiasi cosa, questa è la missione a cui Sigfrido Ranucci ha deciso di immolare se stesso e i suoi giornalisti. E così nel calderone delle presunte malefatte del governo, di Fratelli d'Italia e di Giorgia Meloni ci finisce anche Caivano, la periferia strappata alla camorra con massicci investimenti pubblici e privati, grazie ai fondi del Pnrr e del Viminale, con Esercito e forze dell'ordine a monitorare e vigilare. "Un appalto diretto è finito a un amico del premier e all'ex socio della mamma della Meloni". Ci sono reati? Inchieste? Solo fango, quello nel quale annegavano gli abitanti del Parco Verde tra spaccio e paranze, pedofilia e bambine che volavano dalle finestre.
