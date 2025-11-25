Quattro feriti nella carambola fra auto a Tavarnelle di Cortona

CORTONA – È di quattro feriti l’incidente che ha coinvolto tre auto a Tavarnelle di Cortona sulla regionale 71. Si tratta di tre donne di 63, 36 e 41 anni e di un uomo di 28 anni tutti trasportati in codice giallo all’ospedale La Fratta. Altri quattro occupanti i mezzi coinvolti sono rimasti senza conseguenze. Per l’incidente sono stati attivati i vigili del fuoco di Cortona, i carabinieri, l’automedica Valdichiana, la Misericordia di Castiglion Fiorentino con infermiere a bordo, la Pubblica assistenza di Foiano e la Misericordia Cortona. . 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

News recenti che potrebbero piacerti

https://veratv.it/articoli/id-66007/san-benedetto---incidente-sulla-ss16-quattro-feriti-e-traffico-in-tilt - facebook.com Vai su Facebook

Impatto tra due auto a Moncalieri: quattro feriti tra cui un bambino di 5 anni Vai su X

Incidente a Milano, auto urta un'altra macchina, abbatte il palo della luce e carambola sui passanti: otto feriti - Dopo lo scontro, una delle due auto è finita contro un palo della luce, abbattendolo. Da milano.corriere.it

Auto dopo scontro travolge palo e pedoni, 8 feriti a Milano - (ANSA) – MILANO, 15 NOV – Un incidente con carambola finale su alcuni pedoni si è verificato la scorsa notte a Milano, quando un’auto dopo essersi scontrata con un’altra vettura è finita prima contro ... Secondo msn.com

Incidente tra quattro auto e una bici: Giancarlo Dandolo, nonno vigile muore a 65 anni. Grave la moglie - All'altezza di via Desman proprio vicino alla farmacia Occari attorno alle 17,30 si sono scontrate quattro auto e una ... Lo riporta ilgazzettino.it