Quasi un milione di fuggiti da Windows verso Linux | i numeri di Zorin OS 18
Un milione di download e il 78% da Windows: la nuova versione della distribuzione Linux attira sempre più utenti in fuga dall’ecosistema Microsoft. 🔗 Leggi su Dday.it
Altre letture consigliate
Il Comune li ha acquistati grazie a un finanziamento Pnrr da quasi mezzo milione di euro. Tutte le iniziative in città per la Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti - facebook.com Vai su Facebook
Spettacolo di luci a Berna: quasi mezzo milione di spettatori in tutta la manifestazione iniziata lo scorso 18 ottobre e conclusasi ieri sera. Proteste di alcuni attivisti svizzeri e tibetani. #rendezvousbundesplatz Vai su X
Quasi un milione di “fuggiti” da Windows verso Linux: i numeri di Zorin OS 18 - Un milione di download e il 78% da Windows: la nuova versione della distribuzione Linux attira sempre più utenti in fuga dall’ecosistema Microsoft ... Segnala dday.it