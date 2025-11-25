Quarta pista il centrosinistra | Basta imposizioni ideologiche che non interpellano la città

Fiumicino, 25 novembre 2025 – “Ancora una volta ci ritroviamo a leggere dichiarazioni che descrivono il nostro territorio come se fosse una pagina bianca da riempire a piacimento, senza tenere minimamente conto dei dati e delle realtà che viviamo ogni giorno. Il presidente Rocca rilancia l’idea della quarta pista ( leggi qui ) come se fosse l’unica soluzione possibile, ignorando completamente chi in questo territorio ci abita, ci lavora e ci cresce i propri figli”. Lo dichiarano in un comunicato stampa i gruppi consigliari I Gruppi Consiliari del Comune di Fiumicino Partito Democratico, Lista civica Ezio Sindaco e Sinistra Italiana. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it