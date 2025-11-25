Quando scompare una donna l’80% delle volte siamo già in grado di prevedere l’epilogo
. Di femminicidio e prevenzione si è parlato al tavolo di confronto organizzato dalla Provincia di Piacenza nella mattinata del 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
