Quando l’intelligenza artificiale può persino farci risparmiare acqua Non è un paradosso succede in agricoltura
Tra agronomi virtuali, sensori sui fusti delle piante e previsioni meteo ultra-localizzate, l’intelligenza artificiale entra nella filiera agricola per renderla più efficiente e adattarla a un clima ormai imprevedibile. 🔗 Leggi su Wired.it
