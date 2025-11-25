Negli ultimi anni il tessuto produttivo italiano è stato attraversato da trasformazioni profonde, in cui la presenza delle imprese estere ha assunto un ruolo sempre più determinante. In un contesto globale, caratterizzato da rapida evoluzione tecnologica e da filiere sempre più interconnesse, gli investitori internazionali hanno deciso di puntare sul nostro Paese, consolidando comparti strategici . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - Quando l’economia parla globale: il peso degli investitori stranieri in Italia