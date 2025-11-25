Quando la festa diventa gustosa e irresistibile
Quando si avvicina il Natale, scegliere il regalo giusto diventa una piccola impresa. Ma c’è un dono che mette sempre tutti d’accordo: il cibo. I regali food restano tra i più apprezzati perché portano con sé profumi, ricordi e quella sensazione di festa che solo le cose buone sanno dare. Il grande classico è il panettone: artigianale, al cioccolato, farcito con creme o in versioni gourmet con ingredienti ricercati. E Milano e la Lombardia sono il regno di questo lievitato, quindi non possono mancare le proposte del territorio, tra cui ad esempio quella firmata dagli chef Alessandro Negrini e Fabio Pisani che rendono omaggio alla città con il Panettone Artigianale Aimo e Nadia Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
