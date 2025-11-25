Quando iniziano i saldi invernali 2026 a Roma e nel Lazio | le date ufficiali

Fanpage.it | 25 nov 2025

A Roma e nel Lazio i saldi invernali cominceranno ufficialmente sabato 3 gennaio 2026. Dureranno sei settimane e termineranno venerdì 13 febbraio 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it

