Quando finisce la ruota della fortuna e la data ufficiale

Negli ultimi mesi, La Ruota della Fortuna ha riconquistato un ruolo di rilievo nel panorama televisivo italiano, confermandosi come uno dei programmi più seguiti e apprezzati della stagione. La versione rinnovata del celebre game show, trasmessa in prima battuta dopo il Tg5 delle 20, ha saputo catturare un pubblico molto variegato, diventando un appuntamento serale fisso anche per gli spettatori più giovani. Partito come un semplice esperimento estivo, il programma ha superato ogni aspettativa, grazie a risultati d'ascolto eccezionali, e ora si prospetta una presenza duratura nel palinsesto medial.

