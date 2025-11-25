Qualcosa non torna nella festa Pd occhio a fare l' amore e Ferragni | quindi oggi

- Leggo le analisi di Repubblica sul voto e capisco che, come al solito, invece di “analizzare” i fatti li piegano alle loro speranze. Salvo poi fingersi sorpresi una volta che le cose andranno male. Mi spiega, Annalisa Cuzzocrea, come fa a sostenere che la vittoria in Puglia e Campania è “la vittoria delle primarie” di Schlein contro Conte? Davvero primeggiare in due regioni che già il centrosinistra governava, regalandone una al M5S, cioè la Campania, può essere considerato il segnale secondo cui “il campo larghissimo funziona”? Forse la collega si è dimenticata che la stessa coalizione ha portato alla sconfitta in Calabria, nelle Marche e in Liguria (solo per citarne tre). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

