- Leggo le analisi di Repubblica sul voto e capisco che, come al solito, invece di “analizzare” i fatti li piegano alle loro speranze. Salvo poi fingersi sorpresi una volta che le cose andranno male. Mi spiega, Annalisa Cuzzocrea, come fa a sostenere che la vittoria in Puglia e Campania è “la vittoria delle primarie” di Schlein contro Conte? Davvero primeggiare in due regioni che già il centrosinistra governava, regalandone una al M5S, cioè la Campania, può essere considerato il segnale secondo cui “il campo larghissimo funziona”? Forse la collega si è dimenticata che la stessa coalizione ha portato alla sconfitta in Calabria, nelle Marche e in Liguria (solo per citarne tre). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Qualcosa non torna nella festa Pd, occhio a fare l'amore e Ferragni: quindi, oggi... - : la legge sul consenso "libero e attuale", il Pandoro Gate in Tribunale e le elezioni regionali ... Da msn.com
La Festa del Pd torna a Reggio Emilia, il governo non ci sarà - La festa nazionale del Pd torna per il secondo anno consecutivo al Campovolo di Reggio Emilia: al via il 2 settembre, chiude il 14 l'intervento della segretaria Elly Schlein. Riporta ansa.it
Torna la festa dell’Unità: da Fico e Decaro fino a Manildo, lo sguardo del Pd rivolto alle regionali - ROMA – Da Roberto Fico ad Antonio Decaro, da Pasquale Tridico a Giovanni Manildo, per il Partito democratico sarà una Festa dell’Unità che punta a fare da volano alla tornata elettorale d’autunno. Segnala repubblica.it