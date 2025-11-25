Qn x le Donne un minuto di rumore per dire basta violenza La diretta del flash mob in piazza della Signoria
Firenze, 25 novembre 2025 – In occasione del 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza di genere, torna Qn x le Donne, iniziativa organizzata dal Gruppo Monrif in collaborazione con il Comune di Firenze. NEW PRESS PHOTO In un anno, il 2025, in cui ci sono stati oltre 70 femminicidi in Italia, l’obiettivo è rompere il silenzio e trasformare questo dolore in un impegno collettivo. Un minuto di rumore per dire basta alla violenza sulle donne, per trasformare l’indignazione in responsabilità e la memoria in azione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
