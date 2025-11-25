Putzu Liberali Non abbiamo consegnato la città al centrosinistra

Ha votato con il centrosinistra, in merito alla variazione di bilancio da 1,5 milioni di euro per piazza Cittadella, ma non ci sta a passare da “stampella” della maggioranza. Filiberto Putzu, consigliere comunale dei “Liberali Piacentini”, ha replicato in aula al centrodestra in merito alle. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

