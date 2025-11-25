Pugno all’infermiere e testata al vigilante | due anni di reclusione all’aggressore
LECCE – Ha patteggiato due anni di reclusione Vincenzo Grisi, il cinquantenne originario di Matera arrestato lo scorso giugno per l’aggressione al personale del “Vito Fazzi” di Lecce.La sentenza, con la quale è stata approvata la pena concordata dall’avvocato difensore Raffaele Benfatto con la. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
