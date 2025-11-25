Puglia Vendola resta fuori dal Consiglio regionale
Esclusione eccellente in Puglia, dove Nichi Vendola non è riuscito a entrare in Consiglio regionale. Il due volte governatore era il candidato di punta di Alleanza Verdi e Sinistra in tre circoscrizioni (Bari, Brindisi e Lecce), ma il partito guidato da Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, proprio come cinque anni fa, si è fermato al di sotto della soglia di sbarramento. Nichi Vendola (Imagoeconomica). Vendola ha ottenuto quasi 10 mila voti, di cui 6.624 solo a Bari. Avs ha ottenuto il 4,09 per cento dei voti, superando teoricamente la soglia di sbarramento necessaria per entrare in consiglio regionale, che è del 4 per cento. 🔗 Leggi su Lettera43.it
