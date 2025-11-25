Puglia colpo di scena | Vendola resta fuori dal Consiglio regionale Che disastro non ce lo meritavamo

Per l’ex governatore la strada si complica. “Venivamo da una lunga traversata nel deserto e abbiamo pagato un conto pesantissimo - commenta - ma non ci arrendiamo: continueremo a fare politica per questa terra meravigliosa. A Decaro mando un abbraccio e un grande in bocca al lupo”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Puglia, colpo di scena: Vendola resta fuori dal Consiglio regionale. “Che disastro, non ce lo meritavamo”

