Puccio non sterza più e ora sale sull’autobus l' iconica scritta diventa uno spot | Con tutti i cappottamenti che ci sono FOTO

Livornotoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Puccio Sterza, la celebre scritta sul muro all'altezza del Maroccone in uscita dalla galleria della Variante, non sembra voler mai finire di stupire. Nei suoi oltre venti anni di vita ne ha viste di tutte: è stata classificata da Google Maps come ‘attrazione turistica’, rovinata da un “Viva il. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Immagine generica

