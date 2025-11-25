Pucciarelli illude la Vis nel primo tempo Il Perugia la ribalta con Bacchin e Angella
2 VIS PESARO 1 (3-4-1-2): Gemello; Calapai, Riccardi, Angella, Tozzuolo (17’ st Giraudo); Giunti, Torrasi (17’ st Bartolomei), Megelaitis; Manzari (35’ st Matos); Montevago, Kanoute (17’ st Bacchin). All. Tedesco. A disp. Moro, Strappini, Yabre, Joselito, Dell’Orco, Ternava, Perugini, Broh, Ogunseye, Giardino. VIS PESARO (3-4-2-1): Pozzi; Zoia, Primasso, Bove; Paganini, Berengo (50’ st Ascione), Pucciarelli (44’ st Machin), Vezzoni; Di Paola, Giovannini (17’ st Ventre); Stabile. All. Stellone. A disp. Guarnone, Fratti, Tonucci, Di Renzo, Nina, Ferrari, Beghetto, Bocs, Mariani, Franchetti, Consalvi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Argomenti simili trattati di recente
La Vis si incarta da sola dopo aver condotto a lungo: apre Pucciarelli poi l'uno-due del Perugia. Al Curi termina 2-1 (espulso Zoia) - E dire che i pesaresi avevano cullato fino a un quarto d’ora dalla fine il sogno di cogliere la seconda ... Riporta corriereadriatico.it
Contratto allungato dalla Vis Pesaro: Pucciarelli biancorosso fino al 2027. Ora Paganini - PESARO La vigilia della partenza della Vis per il ritiro di Cingoli, che prenderà il via oggi, è stata ravvivata dalla gradita notizia del prolungamento del rapporto con Manuel Pucciarelli fino al 30 ... Come scrive corriereadriatico.it
Vis, dichiarazione d’amore a Pucciarelli. C’è la firma anche per Ascione e Berengo - "La Vis Pesaro 1898 è felice di annunciare il rinnovo contrattuale di Manuel Pucciarelli fino al 30 giugno 2027". Segnala ilrestodelcarlino.it