Facebook sta per cambiare volto, almeno all’interno dei suoi gruppi. Meta ha annunciato l’introduzione dei nickname, una funzionalità che permette agli utenti di pubblicare contenuti usando uno pseudonimo personalizzato invece del proprio nome reale. Una mossa che rappresenta una svolta significativa rispetto alla storica policy aziendale sui nomi autentici e che avvicina pericolosamente la piattaforma di Menlo Park al territorio di Reddit e Discord, dove l’anonimato selettivo è da sempre la norma. La decisione segna un cambio di rotta importante per un social network che ha costruito la propria identità sull’autenticità delle relazioni reali. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Pseudonimi su Facebook: la nuova funzione che devi conoscere se partecipi a un gruppo