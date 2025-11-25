Pseudonimi su Facebook | la nuova funzione che devi conoscere se partecipi a un gruppo
Facebook sta per cambiare volto, almeno all’interno dei suoi gruppi. Meta ha annunciato l’introduzione dei nickname, una funzionalità che permette agli utenti di pubblicare contenuti usando uno pseudonimo personalizzato invece del proprio nome reale. Una mossa che rappresenta una svolta significativa rispetto alla storica policy aziendale sui nomi autentici e che avvicina pericolosamente la piattaforma di Menlo Park al territorio di Reddit e Discord, dove l’anonimato selettivo è da sempre la norma. La decisione segna un cambio di rotta importante per un social network che ha costruito la propria identità sull’autenticità delle relazioni reali. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Compleanno del giorno: Carlo Collodi, pseudonimo di Carlo Lorenzini (Firenze, 24 novembre 1826 – Firenze, 26 ottobre 1890), è stato uno scrittore e giornalista italiano. È divenuto celebre per essere stato l’autore del romanzo “Le avventure di Pinocchio. Sto - facebook.com Vai su Facebook
Arriva la funzione più richiesta su Facebook: sono anni che tutti la vogliono - Ed ecco allora che diventa importante il gesto che Facebook ha deciso di fare. Lo riporta videogiochi.com
Facebook, nuova truffa dell’Avviso di blocco dell’account: come funziona e quali sono i rischi - Un messaggio che appare all’improvviso sulla propria bacheca può sembrare innocuo, ma in realtà nasconde insidie digitali. Riporta corriereadriatico.it