Pseudonimi su Facebook | la nuova funzione che devi conoscere se partecipi a un gruppo

Screenworld.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Facebook sta per cambiare volto, almeno all’interno dei suoi gruppi. Meta ha annunciato l’introduzione dei nickname, una funzionalità che permette agli utenti di pubblicare contenuti usando uno pseudonimo personalizzato invece del proprio nome reale. Una mossa che rappresenta una svolta significativa rispetto alla storica policy aziendale sui nomi autentici e che avvicina pericolosamente la piattaforma di Menlo Park al territorio di Reddit e Discord, dove l’anonimato selettivo è da sempre la norma. La decisione segna un cambio di rotta importante per un social network che ha costruito la propria identità sull’autenticità delle relazioni reali. 🔗 Leggi su Screenworld.it

pseudonimi su facebook la nuova funzione che devi conoscere se partecipi a un gruppo

© Screenworld.it - Pseudonimi su Facebook: la nuova funzione che devi conoscere se partecipi a un gruppo

Contenuti che potrebbero interessarti

pseudonimi facebook nuova funzioneArriva la funzione più richiesta su Facebook: sono anni che tutti la vogliono - Ed ecco allora che diventa importante il gesto che Facebook ha deciso di fare. Lo riporta videogiochi.com

Facebook, nuova truffa dell’Avviso di blocco dell’account: come funziona e quali sono i rischi - Un messaggio che appare all’improvviso sulla propria bacheca può sembrare innocuo, ma in realtà nasconde insidie digitali. Riporta corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Pseudonimi Facebook Nuova Funzione