Esame superato: il Montefano vince la terza partita di fila e dà continuità ai risultati. "È stato il tema della settimana – ricorda Lorenzo Bilò, allenatore del Montefano – che ha preceduto la gara contro la Fermignanese. Ho chiesto una maggiore concentrazione e di avere la stessa fame di sempre che, dopo due successi, si può perdere. La squadra ha reagito e ha disputato una delle migliori prove della stagione per come ha tenuto il campo, per la lettura tattica e anche sul piano tecnico". È un Montefano che cambia anche in base a chi ha di fronte. "Cerchiamo di lavorare sulle caratteristiche dell’avversario nella fase di non possesso, invece i principi rimangono sempre gli stessi quando il pallone è nostro". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Prova impeccabile. Bilò: "Montefano da applausi. Bene sotto diversi aspetti»