Prova impeccabile Bilò | Montefano da applausi Bene sotto diversi aspetti
Esame superato: il Montefano vince la terza partita di fila e dà continuità ai risultati. "È stato il tema della settimana – ricorda Lorenzo Bilò, allenatore del Montefano – che ha preceduto la gara contro la Fermignanese. Ho chiesto una maggiore concentrazione e di avere la stessa fame di sempre che, dopo due successi, si può perdere. La squadra ha reagito e ha disputato una delle migliori prove della stagione per come ha tenuto il campo, per la lettura tattica e anche sul piano tecnico". È un Montefano che cambia anche in base a chi ha di fronte. "Cerchiamo di lavorare sulle caratteristiche dell’avversario nella fase di non possesso, invece i principi rimangono sempre gli stessi quando il pallone è nostro". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche questi approfondimenti
Gara impeccabile dei neroarancio: difesa intensa e prova corale con un sontuoso Laganà. Due punti pesanti e segnali importanti per il resto del campionato - facebook.com Vai su Facebook
Prova impeccabile. Bilò: "Montefano da applausi. Bene sotto diversi aspetti» - "È stato il tema della settimana – ricorda Lorenzo Bilò, allenatore del Montefano – che ha preceduto la gara c ... Secondo msn.com
Il derby/1. Montefano, banco di prova - Peppino Amadio, allenatore del Montefano, parla del match casalingo di oggi contro il Chiesanuova... Da ilrestodelcarlino.it
Montefano. Amadio: "Disputata una grossa prova» - "Abbiamo fatto una grossa prestazione, dispiace per il risultato finale". Lo riporta ilrestodelcarlino.it