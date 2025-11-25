Protetto | Venezuela sempre più nel mirino
Il contenuto è protetto da password. Per visualizzarlo inserisci di seguito la password: Password: L'articolo proviene da InsideOver. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
È il 15 novembre 2024, la polizia venezuelana ferma un'automobile lungo il confine Sud-Ovest tra Venezuela e Colombia, a bordo ci sono Alberto Trentini e il suo autista Rafael Ubiel Hernández Machado. Trentini è un cooperante italiano di 45 anni in servizio - facebook.com Vai su Facebook
“Porti, aeroporti e strutture militari del Venezuela nel mirino degli Usa: ecco dove Trump potrebbe colpire” - Un senatore repubblicano vicino a Trump lo ha dichiarato apertamente: la guerra della Casa Bianca ai “narcoterroristi” potrebbe espandersi con raid terrestri all’interno del Venezuela. Scrive ilfattoquotidiano.it
Venezuela nel mirino Usa, Trump: "Non attacco". Maduro chiede aiuto a Cina, Russia e Iran - Ad assicurarlo è stato lo stesso presidente degli Stati Uniti. Lo riporta iltempo.it