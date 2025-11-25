Pronto soccorso del Policlinico accertati 41 casi di violenza sessuale in 11 mesi

Quarantuno accertamenti per sospetti casi violenza sessuale in 11 mesi sono stati effettuati dal Pronto soccorso ostetrico e dalla Medicina legale del Policlinico. Un trend che, pur con oscillazioni annuali (52 casi documentati nell'anno 2022, 33 nel 2024), non mostra una significativa riduzione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

? Messina, paura al Policlinico: un’auto sfonda l’ingresso del pronto soccorso leggi --> https://www.teleone.it/2025/11/25/messina-paura-al-policlinico-unauto-sfonda-lingresso-del-pronto-soccorso/ - facebook.com Vai su Facebook

Si rovescia in auto, 68enne in pronto soccorso. #aostasera #cronaca Vai su X

Policlinico di Milano, rivoluzione in pronto soccorso con un restyling da 8 milioni: ecco come sarà - Milano – Il pronto soccorso generale del Policlinico di Milano cambia volto con un restyling da 8 milioni di euro, di cui 6 milioni stanziati dalla Fondazione Leonardo del Vecchio nell'ambito delle ... Secondo ilgiorno.it

Policlinico Bari, inaugurato nuovo Pronto Soccorso - Nuove e più moderne strutture sanitarie e laboratori, un modello di presa in carico del paziente più rapida, una nuova segnaletica bilingue e una più efficace valutazione dell’emergenza dei casi in ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it

Prende forma progetto per pronto soccorso Policlinico Milano - Con l'aggiudicazione del bando e l'avvio del cantiere nel primo trimestre del 2025, prende sempre più forma il progetto di ampliamento e riqualificazione del pronto soccorso generale del Policlinico ... Riporta ansa.it