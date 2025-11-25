Pronto a scattare il Piano neve e ghiaccio a disposizione 70 mezzi e 1800 quintali di sale sfuso

Le prime nevicate hanno raggiunto anche la Vallata del Savio e l’amministrazione comunale di Cesena, esattamente come avviene ogni anno, si prepara ad affrontare eventuali nuovi episodi meteorologici attraverso l’attivazione del Piano neve e ghiaccio relativo alla stagione invernale 2025-2026. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Torino, brusco calo delle temperature: arriva l'inverno, pronto il «piano neve» del Comune - Con l'abbassarsi delle temperature, Palazzo Civico rende operativo il piano di prevenzione e gestione del rischio neve e ghiaccio sulle strade della città ... Si legge su torino.corriere.it

Bergamo, cosa dice il Piano Neve del Comune: la mappa delle strade, i mezzi e il sale. «Ma è essenziale la collaborazione di tutti» - Riorganizzati i percorso alla Malpensata e a Colognola, previste modifiche per il cantiere di via San Bernardino e dell'e- Lo riporta bergamo.corriere.it

Tutto pronto a Piano Battaglia per l'inizio della stagione - Nei giorni precedenti i mezzi spazzaneve della Città Metropolitana hanno sgomberato le zone interne per consentire l'arrivo alle piste. Si legge su ansa.it