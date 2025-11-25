Pronti i primi prototipi del dispositivo hardware di OpenAI e Jony Ive | debutto previsto entro due anni

OpenAI e Jony Ive completano i primi prototipi del dispositivo AI con debutto entro due anni e Sam Altman promette un design “calmo” diverso dagli smartphone. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Pronti i primi prototipi del dispositivo hardware di OpenAI e Jony Ive: debutto previsto entro due anni

