Pronostico Olympiacos-Real Madrid | tutte stravolte le statistiche

Olympiacos-Real Madrid è una partita della quinta giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico Questa sarà la nona sfida tra Olympiacos e Real Madrid in competizione Uefa e, i grechi, hanno vinto solamente una delle ultime otto partite e parliamo di quasi 20 anni fa, visto che era il dicembre del 2005. (AnsaFoto) – Ilveggente.it C’è da dire, però, che i padroni di casa sono imbattuti in quattro incontri giocati tra le mura amiche contro il Real Madrid e, inoltre, in 16 precedenti in Grecia giocate contro formazioni spagnoli in generale sono arrivate due sole sconfitte. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

