Pronostico Eintracht Francoforte-Atalanta | Palladino a caccia della svolta in Europa
Eintracht Francoforte-Atalanta è una partita della quinta giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Escludendo l’Inter, ancora a punteggio pieno, l’ Atalanta è la squadra italiana che finora ha totalizzato più punti nella League Phase di Champions League, 7 in 4 partite, meglio di Napoli e Juve. La Dea è stata travolta all’esordio dal PSG ma nelle gare successive ha battuto Club Brugge e Marsiglia e pareggiato con lo Slavia Praga. Un rendimento niente male se paragonato a quanto fatto vedere in campionato, dove invece i punti conquistati in 12 giornate sono solamente 13, appena cinque in più rispetto alla terzultima. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
