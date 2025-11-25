Pronostico Atletico Madrid Inter i nerazzurri partono favoriti per i bookmakers Le quote
Inter News 24 Pronostico Atletico Madrid Inter: le quote principali che riguardano la sfida in programma domani sera al Wanda Metropolitano. La Champions League riapre le sue porte e per l’ Inter rappresenta il momento ideale per rialzarsi dopo il ko in campionato. La squadra guidata da Cristian Chivu, tecnico rumeno alla sua prima esperienza nella massima competizione europea, arriva alla quinta giornata con un percorso netto: quattro vittorie su quattro e primo posto consolidato nel girone preliminare. Un cammino perfetto che però ora si fa più impegnativo, perché all’orizzonte si presentano quattro avversarie di livello assoluto: Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal e Borussia Dortmund. 🔗 Leggi su Internews24.com
Scopri altri approfondimenti
Pronostico Atletico Madrid-Inter: mai un pareggio, è la quota giusta? E per i gol... - facebook.com Vai su Facebook
Atletico-Inter, Chivu va a caccia della cinquina in Europa: il pronostico - Inter quote analisi statistiche precedenti 5ª giornata Champions League in programma mercoledì 26 novembre alle 21 ... Da gazzetta.it
Pronostico Atletico Madrid-Inter 26 novembre 2025 - nalisi, statistiche, probabili formazioni, guida tv, quote e scommesse Champions League. Scrive betitaliaweb.it
Pronostico Atletico Madrid-Inter, risultato esatto: stuzzica il colpaccio dei nerazzurri - L'Inter di Cristian Chivu vuole continuare la sua corsa in Champions League dove ha vinto tutte le prime quattro partite ... Da msn.com