Pronostico Atletico Madrid-Inter | brutti ricordi al Metropolitano
Atletico Madrid-Inter è una partita della quinta giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. L’ Inter è una delle tre squadre a punteggio pieno dopo le prime 4 giornate del maxigirone di Champions League. Come i nerazzurri solo Bayern Monaco e Arsenal, che proprio in questo turno – contemporaneamente all’impegno degli uomini di Cristian Chivu con l’ Atletico Madrid – si toglieranno punti fra di loro a Londra. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Lautaro e compagni sono senza alcun dubbio la squadra che ha fatto meglio tra le italiane ma bisogna anche considerare il livello, non proprio elevatissimo, degli avversati affrontati nei primi quattro turni. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
