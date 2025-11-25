Pronostico Aston Villa-Young Boys | la difesa fa la differenza

Aston Villa-Young Boys è una partita valida per la quinta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Con nove punti conquistati in quattro partite, l’Aston Villa è una di quelle squadre che probabilmente andrà direttamente alla fase a eliminazione diretta senza passare dagli spareggi. Anche perché, dal match contro lo Young Boys in casa, dovrebbero arrivare altri tre punti. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Non solo per le qualità della squadra inglese che non conosciamo di certo adesso, ma anche per quelli che sono i numeri che, in questo caso, accompagnano il cammino dello Young Boys. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Aston Villa-Young Boys: la difesa fa la differenza

