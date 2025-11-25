Programmi TV martedì 25 novembre 2025 | film e fiction

Lopinionista.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“C’è ancora domani” su Rai 1, “La notte nel cuore” su Canale 5, “Una festa esagerata” su Cine 34. Guida ai programmi Tv della serata del 25 novembre 2025. La serata televisiva del 25 novembre 2025 propone su Rai 1 propone C’è ancora domani, il film di Paola Cortellesi che affronta con intensità il tema della violenza domestica, una scelta simbolica nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Rai 2 punta invece sull’irriverenza di Belve, con Francesca Fagnani pronta a scavare nelle verità dei suoi ospiti, mentre Rai 3 dedica spazio a Amore Criminale, programma che racconta storie di femminicidio con testimonianze e ricostruzioni. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

programmi tv marted236 25 novembre 2025 film e fiction

© Lopinionista.it - Programmi TV martedì 25 novembre 2025: film e fiction

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Programmi Tv Marted236 25