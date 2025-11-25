Profanato il registro sacro con insulti frasi turpi e bestemmie… L’atto vandalico presso la cappellina di Suor Maria Raffaella Cimatti ad Alatri

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un atto di profanazione ha scosso la comunità religiosa di Alatri. Nella cappellina dove riposano le spoglie di Suor Maria Raffaella Cimatti, all’interno della cattedrale San Paolo, è stato violato un registro sacro dove i fedeli hanno l’abitudine di scrivere preghiere, desideri e speranze, in cerca di conforto spirituale. Questo registro, intimo e personale per molti, è stato macchiato da insulti, bestemmie e frasi turpi lasciate da mani irrispettose, un gesto che ha sconvolto chi usa quel luogo per raccogliersi in preghiera. La scoperta e la reazione dei fedeli. Il fatto è stato scoperto da alcune fedeli, che quotidianamente pregano davanti alle reliquie di Suor Maria Raffaella, e che hanno trovato il registro violato. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

