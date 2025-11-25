Processo Ferragni troupe sospetta allontanata dai carabinieri | È la terza serie dei Ferragnez?

Fanpage.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenico Marocchi, in collegamento da La volta buona su Rai 1, ha lanciato l'indiscrezione dal tribunale per il processo a Ferragni: "C'erano persone con la telecamera che non erano una testata, sono stati invitati a lasciare il corridoio". 🔗 Leggi su Fanpage.it

