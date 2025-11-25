Procedimento disciplinare a un operaio Rap dopo il video col deputato Figuccia | scontro in Consiglio nella maggioranza
Un procedimento disciplinare a un operaio della Rap diventa terreno di scontro in Consiglio comunale fra Lega e Forza Italia. Durante la seduta dedicata al contratto di servizio di Rap, il capogruppo del Carroccio Sabrina Figuccia solleva il caso del netturbino finito al centro di una. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
