Procedimento disciplinare a un operaio Rap dopo il video col deputato Figuccia | scontro in Consiglio nella maggioranza

Palermotoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un procedimento disciplinare a un operaio della Rap diventa terreno di scontro in Consiglio comunale fra Lega e Forza Italia. Durante la seduta dedicata al contratto di servizio di Rap, il capogruppo del Carroccio Sabrina Figuccia solleva il caso del netturbino finito al centro di una. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

