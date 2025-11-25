Probabili formazioni Atletico Madrid Inter le novità sulle possibili scelte di Cristian Chivu

Probabili formazioni Atletico Madrid Inter: le ultime novità sulle scelte di Cristian Chivu alla ricerca della quinta vittoria in Champions League. L'Inter si prepara per la trasferta decisiva di Champions League: alle 16 la squadra raggiungerà Malpensa per volare a Madrid, dove domani affronterà l' Atlético in una sfida che potrebbe indirizzare il percorso europeo dei nerazzurri. Le indicazioni riportate da Sky Sport offrono un quadro chiaro delle possibili scelte di Cristian Chivu, tecnico rumeno con un passato importante nel club, chiamato a gestire un gruppo stanco dopo il derby ma determinato a ritrovare equilibrio e risultati.

