Pro Pal e femministe in piazza | a Torino bloccata metro
Nella serata di oggi, la città di Torino è attraversata da una manifestazione che ufficialmente è stata indetta contro il patriarcato e la violenza sulle donne ma, nei fatti, i contenuti sono sempre gli stessi. Anzi, nella serata di oggi, nel cosiddetto corteo femminista organizzato in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, sono scesi in piazza anche gli spezzoni che inneggiano alla liberazione di Mohamed Shahin, imam della moschea Omar Ibn Al Khattab di via Saluzzo a Torino. L'uomo, di origine egiziana ma in Italia da circa 20 anni, è stato condotto in un Cpr, gli è stata revocata la cittadinanza ed è in attesa di rimpatrio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Giornata sulla violenza sulle donne: oggi a Terni corteo in piazza Vai su Facebook
ROMA, 18ENNE STUPRATA DA 5 NORDAFRICANI DAVANTI AL FIDANZATO Oggi, come ogni anno, assistiamo al solito copione: politici, femministe da salotto e opinionisti ci spiegano che la violenza sulle donne è colpa del patriarcato, della cultura maschili Vai su X
Torino, la protesta pro Pal contro i ministri Tajani e Bernini: trecento in piazza Castello. Scontri e cariche della polizia davanti al Museo Egizio. Due agenti feriti - Nel mirino gli Stati generali della casa al teatro Carignano. Riporta torino.corriere.it
Sabato di tensione tra polizia e manifestanti pro Pal - E' accaduto in via Accademia delle scienze, davanti al Museo Egizio, dove il corteo stava transitando. Si legge su rainews.it
Corteo Pro Pal, scontri con la polizia. 16 agenti feriti, 15 manifestanti identificati - Gli attivisti si sono ritrovati in piazza Maggiore per protestare contro il match di basket tra la Virtus e gli israeliani del Maccabi. Da rainews.it