Pro Pal e femministe in piazza | a Torino bloccata metro

Nella serata di oggi, la città di Torino è attraversata da una manifestazione che ufficialmente è stata indetta contro il patriarcato e la violenza sulle donne ma, nei fatti, i contenuti sono sempre gli stessi. Anzi, nella serata di oggi, nel cosiddetto corteo femminista organizzato in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, sono scesi in piazza anche gli spezzoni che inneggiano alla liberazione di Mohamed Shahin, imam della moschea Omar Ibn Al Khattab di via Saluzzo a Torino. L'uomo, di origine egiziana ma in Italia da circa 20 anni, è stato condotto in un Cpr, gli è stata revocata la cittadinanza ed è in attesa di rimpatrio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

