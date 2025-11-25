Primi laureati in Infermieristica ad Agrigento Opi | Segnale di speranza contro la carenza di personale
Sono una trentina gli studenti del corso di laurea in Infermieristica del Polo Universitario di Agrigento (UniPa) che oggi hanno conseguito il titolo accademico. Durante la cerimonia, svoltasi questa mattina, i neolaureati hanno prestato il “giuramento dell’infermiere” e adottato il codice. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Università LUM. . L’Università LUM ha proclamato i primi laureati in Infermieristica. Il Corso di Laurea, attivato in sinergia con l’Ospedale “F. Miulli”, conferma la missione dell’Ateneo: formare figure professionali qualificate, capaci di rispondere alle esigenze - facebook.com Vai su Facebook
Al Polo Universitario San Luigi di Orbassano i primi laureati in Intelligenza Artificiale applicata alla biomedicina e sanità Vai su X
Saranno 30 i primi laureati in Infermieristica ad Agrigento - Prime lauree al Polo Territoriale Universitario di Agrigento, martedì 25 novembre dalle ore 8:00 nel plesso di via Quartararo, si svolgerà la proclamazione delle lauree in Infermieristica dell'Univers ... Riporta scrivolibero.it
Domani la proclamazione dei primi 30 laureati in Infermieristica ad Agrigento - I neodottori hanno effettuato un percorso di tirocinio anche grazie alla collaborazione dell’Asp e dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Agrigento ... Si legge su lasicilia.it
Università, domani i primi laureati in Infermieristica della Lum - (Adnkronos) – Saranno complessivamente 82 i primi laureati del Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università Lum Giuseppe Degennaro, le cui sedute di laurea inizieranno domattina, 18 novembre, da ... Segnala msn.com