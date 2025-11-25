Primi laureati in Infermieristica ad Agrigento Opi | Segnale di speranza contro la carenza di personale

Agrigentonotizie.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono una trentina gli studenti del corso di laurea in Infermieristica del Polo Universitario di Agrigento (UniPa) che oggi hanno conseguito il titolo accademico. Durante la cerimonia, svoltasi questa mattina, i neolaureati hanno prestato il “giuramento dell’infermiere” e adottato il codice. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

