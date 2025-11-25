Prima vera emergenza causata dai detriti in orbita | la Cina lancia una scialuppa spaziale

Lanciata in orbita Shenzhou 22 senza equipaggio. Una “nave di salvataggio” per i taikonauti della navicella 20. 🔗 Leggi su Repubblica.it

